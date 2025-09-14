Chruzikowe pieczonki

Oto nastąpił ciąg dalszy. W miniony weekend niedaleko Częstochowy, w miejscowości Zaborze, odbył się pierwszy Zjazd Rodziny Chruzików. Było to nasze pierwsze spotkanie z tak szeroko reprezentowaną rodziną ze strony naszego ojca. Drzewo genealogiczne, które pokazała jedna z kuzynek, sięga aż 400 lat wstecz. Spotkanie trwało dwa dni, zaczęło się tradycyjnie śląskim obiadem, a skończyło ogniskiem i pieczonkami własnoręcznie przygotowanymi przez wujka Waldka (który jest jednocześnie wybitnym złotnikiem), no i oczywiście tańcami do rana przy ognisku.