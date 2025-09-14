Trucizna na niebie. Trucizna w szczepionkach. Trucizna z Mercosur. Trucizna w gaciach. A każda z nich śmiertelna. Zacznijmy od tej ostatniej: AIDS we Wrocławiu. Szef sanepidu mówi: „Kobiety to głównie nie-Polki. Ale panowie to już wrocławianie”. W całej Polsce nastąpił kolosalny wzrost liczby chorych na AIDS. Te „nie-Polki” przywiozły truciznę w gaciach i w ten sposób wzrosła w naszym kraju liczba chorych; a potem wzrosła liczba zakażeń, bo przyjezdni nosiciele zajęli się roznoszeniem. Władza poprzednia nie zrobiła nic, obecna robi to samo: nic. Co w tej sytuacji może zrobić obywatel? Dobrym zabezpieczeniem przed chorobą tego typu jest zasada „nie wpuszczaj byle kogo do swoich gaci”.

***

Trucizna na niebie, czyli smugi chemiczne, które opadają na ludzi, na ziemię, na rośliny i do wody. Kiedyś to była „teoria spiskowa”. Foliarzem był nawet ten, kto tylko PYTAŁ, co to za smugi, czemu kiedyś ich nie było, skąd one, co mają wsobie, czemu służą i kto tym zarządza?