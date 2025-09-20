Jaki: Tego musicie posłuchać. TVN dokonał wiekopomnego dzieła

– Tego musicie posłuchać, bo TVN dokonał wiekopomnego dzieła – ogłosił Jaki na nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Wyjaśnił, że należący do Grupy TVN portal Konkret24, którego celem jest m.in. walka z fake newsami, opublikował tekst o ludziach, którzy rzekomo rozpowszechniają rosyjską propagandę. Jednym z nich, zdaniem autorów, jest Jaki.

– Musiałem sprawdzić, o co im właściwie chodzi – powiedział. Okazało się, że o dwa cytaty: "Europa straciła poczucie swojego sensu" i "państwa Zachodu chciały mieć tanią energię z Rosji".

– Znaleźli sobie nawet profesora, to Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, który mądrymi słowami wyjaśnił, dlaczego putinowską propagandą są słowa o utracie poczucia sensu przez UE czy stwierdzenie oczywistego faktu, że chcieli mieć tanią energię z Rosji – wskazał Jaki.

Podkreślił, że o tanich surowcach ze Wschodu mówili najważniejsi politycy w UE, tacy jak Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji w latach 2019-2024, czy prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Amplifikacja przez autentyczność". Jaki śmieje się z publikacji portalu związanego z TVN

– Pan ekspert pytany, w jaki sposób takie wystąpienia mogą być przydatne dla prokremlowskich ośrodków dezinformacyjnych, powiedział, że chodzi o "amplifikację przez autentyczność" – relacjonował Jaki, dodając, że amplifikacja oznacza "proces polegający na zwielokrotnieniu lub powiększeniu czegoś".

Europoseł kpił z autorów tekstu, twierdząc, że powinni dostać jakąś dziennikarską nagrodę. – Bo nastąpiła amplifikacja przez autentyczność ich geniuszu. (...) Takich mamy dziennikarzy w Polsce – podsumował.

