Kłopoty znanej piosenkarki. W tle jazda Wisłostradą pod prąd

Jak ujawnił "Fakt", 29 sierpnia 2025 r. piosenkarka, wyjeżdżając swoim volvo z warszawskiego klubu SEN przy ul. Wioślarskiej, zignorowała znaki nakazujące jazdę prosto lub w prawo i skręciła w lewo, wjeżdżając pod prąd na ruchliwą Wisłostradę.

Jechała pod prąd warszawską Wisłostradą

"Mimo wyraźnego oznakowania, artystka włączyła kierunkowskaz i skręciła w lewo. Wjechała wprost pod prąd, w miejsce, gdzie samochody nadjeżdżały z przeciwnego kierunku. To jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy" – relacjonuje dziennik "Fakt". Kilka minut później Steczkowska w centrum miasta miała wjechać za znak zakazu wjazdu, przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz rozmawiać przez telefon w trakcie prowadzenia auta. Według mediów w samochodzie był również jej syn a cała sytuacja miała zostac uwieczniona na zdjęciach wykonanych przez innych kierowców.

Po nagłośnieniu sprawy przez media Komenda Stołeczna Policji wszczęła czynności wyjaśniające. – Wystąpiliśmy o nagrania z miejsca zdarzenia. Sprawa jest w toku. Za jazdę pod prąd grozi mandat do 3 tys. zł – poinformował w rozmowie z portalem o2.pl mł. asp. Paweł Chmura ze Śródmiejskiej Komendy Rejonowej Policji. Funkcjonariusz podkreślił również, że konieczne jest ustalenie, kto w chwili zdarzenia siedział za kierownicą. – Jeśli nagrania nie będą wystarczająco wyraźne, policja będzie gromadzić zeznania świadków – dodał.

"Część kierowców łamie przepisy pod wpływem emocji, inni czują się bezkarni"

Do zachowania gwiazdy odniósł się psycholog transportu Magdalena Wit-Wesołowska. – Nie przypisywałabym łamania przepisów temu, że ktoś jest rozpoznawalny. Po prostu w przypadku osób publicznych bardziej rzuca się to w oczy. Część kierowców łamie przepisy pod wpływem emocji, pośpiechu czy frustracji. Inni czują się bezkarni – zaznaczyła ekspertka w rozmowie z jednym serwisów rozrywkowych.

– Kierowcy, którzy do tej pory unikali konsekwencji swoich wykroczeń, są bardziej skłonni do dalszego łamania przepisów, licząc na to, że uda im się ponownie uniknąć kary. Kluczowa jest wysoka egzekwowalność prawa oraz uświadamianie, że przepisy służą bezpieczeństwu – dodała.

Tymczasem media przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy wokalistka ma problemy na drodze. W 2011 r. straciła prawo jazdy za nadmiar punktów karnych, a w 2018 r. dokument odebrano jej za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 64 km/h.

