"Jesteśmy na Titanicu". Holland: Światem zaczęły rządzić potwory

Podczas 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Agnieszka Holland odebrała Srebrne Lwy za film "Franz Kafka". – Jest nam tutaj wesoło, fajnie i miło. Mam wrażenie, że wszyscy czujemy troszeczkę, że jesteśmy na Titanicu. George Orwell, jeden bohaterów mojego poprzedniego filmu, "Obywatela Jonesa", na przełomie lat 30. i 40. powiedział: "światem zaczęły rządzić potwory”. No więc boję się, że rzeczywiście coś takiego się dzieje. I pytanie, czy poradzimy sobie z tymi potworami – mówiła.

Holland: Wolne kraje sobie nie radzą

Holland mówiła, że kilka lat temu odbierając nagrodę za całokształt pracy mówiła o zagrożeniu, w jakim znalazło się "nasze człowieczeństwo i nasze wartości w momencie, kiedy godzimy się na to, że problemy, które stwarza obecność jakiejś grupy ludzi, można rozwiązywać przy pomocy gwałtu i przemocy”. — Z tego niepokoju czy przerażenia powstał film "Zielona Granica" – mówiła.

– Wydawało się wtedy jeszcze, że to jest jakby epizod, że tych epizodów jest trochę na granicach twierdzy Europy, ale wolne kraje Zachodu poradzą sobie z tym wyzwaniem. Teraz już wiemy, że nie radzą sobie, że ta przemoc i gwałt rozlewają się po świecie, że dawne ofiary mogą się stać katami, a kaci ofiarami. To, co wyraził o XX wieku Franz Kafka – zdehumanizowanie, wyobcowanie, pogarda, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, są arbitralne i chcą zmiażdżyć jednostkę – że to wszystko aktualizuje się w wieku XXI – mówiła dalej.

Reżyser zaapelowała do zebranych, aby robić "mocne filmy", które będą trafiały do młodszych pokoleń.

Oscary 2026. Film Agnieszki Holland polskim kandydatem

To właśnie film "Kafka" będzie polskim kandydatem do Oscara.

"Polski Instytut Sztuki Filmowej ma zaszczyt poinformować, że 15 września 2025 Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej wyłoniła polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. "Franz Kafka" triumfował spośród siedmiu zgłoszonych i ocenionych filmów" – przekazano w komunikacie na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

