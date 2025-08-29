"Pokolenie Sierpnia". Holland i Frasyniuk z poparciem dla Ostatniego Pokolenia

List podpisany wspólnie przez aktywnych w PRL działaczy opozycyjnych oraz aktywistów działającej obecnie organizacji walczącej o klimat, Ostatniego Pokolenia, został opublikowany na stronie internetowej "Gazety Wyborczej". Ukazał się on właśnie teraz, w nawiązaniu do 45. rocznicy Sierpnia '80. 14 sierpnia 1980 r. rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który pociągnął za sobą dalsze protesty w zakładach pracy na Wybrzeżu i w całym kraju. Manifestacje zakończono zawarciem czterech tzw. porozumień sierpniowych.

W liście padają zarzuty dot. rzekomego porzucenia wartości reprezentowanych przez "Solidarność". Pojawiło się też nawiązanie do walki z nielegalną migracją. "Zapomnieliśmy o solidarności między znaczącymi grupami społecznymi i przechodzimy obojętnie wobec wielkich nierówności. (...) Ludzkie prawa i nawet ludzkie życie zawieszamy jeszcze tylko dla przybyszów z zewnątrz, a przecież dobrze wiemy z historii, czym zawsze kończy się deptanie ludzkiej godności" – wskazują sygnatariusze.

"Trwa pochód brunatnej nienawiści, jesteśmy ślepi na katastrofalne wyzwania zmian klimatu i wciąż tylko pogłębiamy zagrożenie; żyjemy, jakby nie zmieniał się świat, nasza kultura, cywilizacja i technologie, dla wygody zapominamy o dobrze widocznych, katastrofalnych zagrożeniach. Czy o tym wiemy, czy nie – nadchodzi kolejny czas próby i tak jak 45 lat temu, ten czas domaga się tej samej solidarności, która się wtedy sprawdziła" – napisano.

"Rewolucja wartości"

"Być może powinniśmy dziś być pod bramą Stoczni Gdańskiej z wieńcami kwiatów, celebrując rocznicę. To jednak czyniłoby z tych symboli świata naszych marzeń pomnik – skostniały w dostojności i martwy. Jeśli tamten czas rzeczywiście nazwać rewolucją, to ona musi być żywa, jak demokracja i jej wyzwolicielskie idee. Dzisiejszy świat ogarniany przez zło potrzebuje, by ta rewolucja wartości ożyła. O to zabiega Ostatnie Pokolenie. Wszyscy ci, dla których ważne są wartości Sierpnia, powinni się przyłączyć" – czytamy.

Czytaj też:

Lisicki i Ziemkiewicz o tym, czy coś zostało z dziedzictwa "Solidarności"