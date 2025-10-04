Złóżcie wniosek do TK!

#WARTO | Dzięki odważnym naukowcom mamy coraz więcej wiarygodnych badań, których wyniki pokazują prawdziwe, czyli negatywne, konsekwencje szczepień na COVID-19. A jednak nadal trwają postępowania dyscyplinarne wobec 114 lekarzy sceptycznych wobec metod „walki z pandemią”, którzy na przełomie lat 2020 i 2021 publikowali apele do władz RP, domagając się debaty dotyczącej strategii walki z wirusem.

Zostali oni oskarżeni przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o szerzenie szkodliwych antyzdrowotnych poglądów, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Na tej podstawie kilkoro z nich zostało ukaranych czasowym odebraniem prawa wykonywania zawodu. Wobec innych orzeczono nagany i upomnienia, w kilku przypadkach orzeczono winę, bez wymierzenia kary.