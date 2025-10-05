O polski Punkt Zwrotny

„Skóry pozdzierać! Popalić!” – zakrzyczała młodzież, nie dając starym dojść do słowa.

Piotrowski uciszył wrzask gestem ręki i rzekł gniewnie:

„Kto chce męczyć, ten wart, abym mu mordę obił. Cóż to my, poganie?! Ludojady dzikie?! Trzeba ukarać porządnie, ale po chrześcijańsku i po gospodarsku”.

Czy ta scena sądu nad rabusiami z powieści „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza może skłonić do refleksji nad tym, czym jest polskość? A czy nie skłania do tego los pisarza, „nadberezyńca”, który skończył cztery klasy polskiej szkoły, w 1924 r. wyemigrował do Argentyny, gdzie pracował fizycznie w rzeźni i napisał cztery wspaniałe powieści, dziś mało komu w Polsce znane? Czy tak nietypowy życiorys mówi coś o najnowszej historii Polski? Jakie znaczenie ma dziś polskość „nadberezyńców” sprzed 100 lat? Czy mogą oni być dziś zrozumieni w swej kresowej mowie, tęsknotach, brawurze i tragicznym losie? Czy pamięć o nich jest jeszcze częścią polskości A.D. 2025?