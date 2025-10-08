Ponura opowieść kanterberyjska

Zanim wielebna Mullally zdecydowała się na zostanie osobą duchowną, zrobiła imponującą karierę w brytyjskiej służbie zdrowia, najpierw jako dyplomowana pielęgniarka, później zaś wysoki urzędnik tamtejszego odpowiednika NFZ. W wieku 25 lat pani Mullally wyszła za mąż i jest dziś matką dwojga dorosłych dzieci. Udane życie rodzinne oraz doświadczenie w zarządzaniu publiczną opieką zdrowotną bardzo pomogły jej ponoć w karierze duchownej, którą rozpoczęła dość późno, jako kobieta czterdziestoletnia. Poglądy wielebnej Mullally są wyjątkowo postępowe. Pani biskup deklaruje się jako feministka i zwolenniczka aborcji, określając swoją postawę jako zdecydowanie "pro-choice". Jest też gorącą orędowniczką ruchu LGBT, "małżeństw jednopłciowych" i wyświęcania w kościele anglikańskim osób homoseksualnych.