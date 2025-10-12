Tragizm i komizm losów Giertychów

Podobnie jak próżno byłoby szukać drugiej rodziny żyjącej w podobnym stopniu co wymieniona trójka w świecie mitów, fikcji i teorii spiskowych
Każdy z przedstawicieli tych trzech pokoleń był – przynajmniej na jakimś etapie kariery – związany z obozem narodowym, każdy też dokonywał zaskakujących wolt ideowych. Jeżeli porównamy sobie np. Jędrzeja Giertycha, młodego intelektualistę radykała, wychwalającego rządy nazistów w Niemczech, oraz syna Macieja, popierającego wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r., a także wnuka, Romana, który obecnie jest podporą liberalno-lewicowego rządu, stawiającego na integrację europejską, to trudno nie doświadczyć dysonansu poznawczego. Jest jednak pewna nić, sposób myślenia, łącząca tę trójkę.
