Wygrać na tragedii Palestyńczyków

W sobotę, dzień po strajku generalnym proklamowanym przez lewicowe związki zawodowe, który sparaliżował kraj, w Rzymie odbyła się kolejna masowa manifestacja propalestyńska. Frekwencja była imponująca (250 tys. według policji, dwa miliony według organizatorów). Pokazała, że Włosi nie pozostali obojętni na porażające obrazki z Gazy, która dziś przypomina Warszawę ze stycznia 1945 r.