Wygrać na tragedii Palestyńczyków

PIECZEŃ RZYMSKA II Trudno inaczej opisać cyniczną strategię i taktykę włoskiej postępowej opozycji.
W sobotę, dzień po strajku generalnym proklamowanym przez lewicowe związki zawodowe, który sparaliżował kraj, w Rzymie odbyła się kolejna masowa manifestacja propalestyńska. Frekwencja była imponująca (250 tys. według policji, dwa miliony według organizatorów). Pokazała, że Włosi nie pozostali obojętni na porażające obrazki z Gazy, która dziś przypomina Warszawę ze stycznia 1945 r.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.