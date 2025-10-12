Opinie

Abraham Kruk

Dodano: 
Flaga Izraela, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Izraela, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / cottonbro studio/ Domena publiczna
Przeglądając stare wydawnictwa (nie tylko te w Polsce wydawane), można trafić na wyjątkowe „perełki”.

To piśmiennictwo, które pośpiesznie odchodzi do lamusa i w dobie przyśpieszonego rażenia środkami masowej dezinformacji nikt go nawet nie szuka. A szkoda, bo wiele zawartych w nim treści ma charakter ponadczasowy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także