Projektor EPSON EF-62

Liczba produktów przeznaczonych dla miłośników kina domowego rośnie szybciej niż grzyby po deszczu, a nowy model Epsona ma szansę wyróżnić się w tym tłumie.

Pod koniec września Japończycy zaprezentowali dużą rodzinę nowych projektorów z serii Lifestudio. Sam miałem okazję testować jeden z modeli jeszcze przed oficjalną premierą. Rezultaty? Model EF-62 to elegancki, niewielki (199 × 190 × 75 mm) i lekki (1,6 kg) mobilny projektor, który umożliwia wyświetlanie treści na wielkim ekranie – od 30 do 150 cali.