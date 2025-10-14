Gadowski: Budujemy potęgę Ukrainy. Polska przegranym wojny

Wśród serdecznych przyjaciół, psy zajączka zjedzą. Można by traktować to stare przysłowie jako facecję i tak bym je traktował, gdyby nie chodziło o Polskę. 9 października na stronach rządowych został opublikowany raport o polskiej pomocy pozostającej w wojnie Ukrainy. Na kanwie tego raportu i po jego lekturze chcę Państwu przekazać parę słów.

Otóż największym przegranym wojny na Ukrainie jest Rzeczpospolita Polska. Dlaczego? Dlatego, że od grudnia 2016 roku obowiązuje bardzo niesymetryczna umowa pomiędzy Ukrainą i Polską. Nikt do autorstwa tej umowy nie chce się przyznać. Umowa nie była ratyfikowana przez parlament, nie była podpisana przez prezydenta, a jednak obowiązuje.