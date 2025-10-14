Awaria numerów alarmowych 112 i 999. Nie można się dodzwonić

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka poinformowała w rozmowie z TVP Info, że resort jest świadomy usterki. – Jest problem z dodzwonieniem się na ten numer. Na tę chwilę nie znamy przyczyny usterki – przekazała.

Problemy pojawiły się po godzinie 8:00 rano

Początkowo sugerowano, by w razie potrzeby pomocy kierować zgłoszenia pod numer 999, jednak – jak wynika z relacji operatorów i użytkowników – również tam występują problemy z połączeniem. Trudności mają zwłaszcza abonenci niektórych sieci komórkowych.

Według informacji przekazanych przez Związek Zawodowy Operatorów Numerów Alarmowych, pierwsze zgłoszenia o problemach pojawiły się po godzinie 8:00. Obecnie trwają prace nad ustaleniem źródła awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego. — Nie wiemy jeszcze, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego. Służby pracują nad diagnozą problemu — przekazała rzecznik MSWiA.

Jak działa numer alarmowy 112?

Numer 112 to jednolity, europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Funkcjonuje równolegle z krajowymi numerami alarmowymi, takimi jak 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straż pożarna) i 997 (policja). Dzięki połączeniu z numerem 112, rozmówca o każdej porze dnia i nocy może uzyskać kontakt z operatorem centrum powiadamiania ratunkowego (CPR), który przekazuje zgłoszenie do odpowiednich służb.

W Polsce od końca 2013 roku działa 17 centrów powiadamiania ratunkowego, obejmujących swoim zasięgiem całe terytorium kraju. Operatorzy CPR posługują się przynajmniej jednym językiem obcym, co umożliwia także cudzoziemcom zgłaszanie zagrożeń lub wypadków.

MSWiA apeluje: do czasu usunięcia awarii w sytuacjach nagłych należy próbować kontaktować się bezpośrednio z lokalnymi służbami ratunkowymi lub skorzystać z alternatywnych numerów kontaktowych dostępnych na stronach urzędów wojewódzkich.

