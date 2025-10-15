Piwo bezalkoholowe ogranicza picie alkoholu? Polacy zabrali głos

W Polsce sprzedaż piw bezalkoholowych wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu lat o ponad 250 proc. Aż 7 na 10 dorosłych Polaków przyznaje, że sięga po zerówki regularnie. Trend ten nie jest przypadkowy. Piwo bezalkoholowe umożliwia cieszenie się smakiem chmielowego trunku bez spożywania alkoholu. Ma to kluczowe znaczenie dla coraz większej liczby Polaków, którzy dążąc do poprawy jakości życia, ograniczają konsumpcję alkoholu.

Wyniki badania SW Research z października 2025 r. pokazują, że piwo bezalkoholowe jest narzędziem wspierającym politykę zdrowotną, polegającą m.in. na ograniczaniu szkód wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu.

Z badania wynika, że 51,3 proc. pełnoletnich Polaków uważa, że piwo bezalkoholowe jest sposobem na ograniczenie spożycia alkoholu. Przeciwnego zdania jest tylko 24,9 proc. Z kolei zdaniem 42,4 proc. respondentów piwo bezalkoholowe zastępuje piwo alkoholowe, a 46,5 proc. zgadza się, że pomaga zmniejszyć konsumpcję innych alkoholi, w tym mocnych.

Według prawie połowy Polaków (48,3 proc.) piwo bezalkoholowe przyczynia się do zmniejszenia liczby pijanych kierowców. Większość polskiego społeczeństwa jest przeciwna objęciu piw bezalkoholowych tymi samymi restrykcjami, co produkty alkoholowe (51,5%).

Piwo bezalkoholowe wspiera odpowiedzialną konsumpcję?

Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że Polacy dostrzegają w piwach bezalkoholowych szansę na kształtowanie bardziej odpowiedzialnych i prozdrowotnych wzorców konsumpcji. Piwo bezalkoholowe to nie jest więc wstęp do świata alkoholu, a wręcz przeciwnie – to wsparcie polskich konsumentów w ograniczaniu lub rezygnacji z niego.

Pytani o to, co wpływa w największym stopniu na nadużywanie alkoholu, Polacy wymieniają na pierwszych miejscach złe wzorce wyniesione z domu (45 proc.) i sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach – tzw. „małpki” (32 proc.). Dostępność bezalkoholowych wersji napojów alkoholowych znalazła się na końcu tej listy (4,8 proc. odpowiedzi). To pokazuje, że problemy alkoholowe mają podłoże społeczne i kulturowe, a nie zależą od istnienia na rynku produktów niskoalkoholowych czy bezalkoholowych.

Zmiana kultury konsumpcji

Eksperci zauważają, że wzrost popularności piw bezalkoholowych to część szerszego trendu odchodzenia od alkoholu na rzecz zdrowszych alternatyw.

Jak potwierdzają badania SW Research, piwo bezalkoholowe jest w opinii publicznej bezpiecznym i odpowiedzialnym wyborem w duchu trendu No Alcohol, Low Alcohol (NoLo). Polacy postrzegają je jako środek wspierający ograniczanie spożycia alkoholu i element strategii redukcji szkód, a nie produkt zwiększający ryzyko uzależnień. Wybierają piwo bezalkoholowe przede wszystkim ze względu na jego smak, orzeźwienie i brak negatywnych konsekwencji spożycia alkoholu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 07 – 09. 10.2025 r. przez firmę badawczą SW Research w formie wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 840 ankiet z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i miejsca zamieszkania próbie Polek i Polaków, w wieku 18-65 lat. Badanie zrealizowano na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.