Nowa droga

PŁYWANIE W KISIELU Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to w sobotę zawinął do portu w Gdańsku chiński (pod banderą Singapuru) statek „Istanbul Bridge”, załadowany kontenerami z eksportem z Państwa Środka.

Nie jest ważne, z czym przypłynął – ale którędy. Otóż to pierwszy wielki transport chińskich kontenerów, skierowany do Europy nową trasą, wzdłuż północnych wybrzeży Rosji. Trasą o jedną trzecią krótszą niż najczęściej dziś używana – przez Ocean Indyjski i Kanał Sueski.