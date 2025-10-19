Nauka kultury

Influencer Mikołaj Bagiński ps. Bagi, członek internetowej grupy Dresscode, bierze udział w nowej edycji programu „Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Wraz ze swoją taneczną partnerką „Bagi” odwiedził Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Najciekawsze wydarzyło się po nagraniu. Dwudziestoczterolatek spotkał w redakcji KZ dziennikarza Roberta Mazurka. Gdy chciał się z nim przywitać i wyciągnął dłoń, Mazurek postanowił dać mu lekcję. – Ja ci podaję rękę pierwszy, cześć – oznajmił Mazurek, czym wprawił Bagińskiego w niemałe osłupienie (influencerów się nie poucza, Szanowny Redaktor o tym nie wie?!). – Jak podejdziesz do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwszy? – pytał Robert Mazurek.