Beyerdynamic Aventho 300

Wysoka jakość dźwięku, obsługa Dolby Atmos, rewelacyjna bateria oraz łączność Bluetooth 5.4 – to największe zalety słuchawek klasy premium niemieckiej marki Beyerdynamic.
Klasyczne, eleganckie słuchawki zostały solidnie wykonane z użyciem aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa. Są też ergonomicznie zaprojektowane. Komfortowe, miękkie pady są dobrze wyprofilowane i zapewniają świetną wentylację. Trzeba jednak pamiętać, że słuchawki ważą 319 g, a nacisk musi być wystarczająco silny, aby niezależnie od sytuacji dobrze trzymały się głowy.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
