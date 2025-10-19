Beyerdynamic Aventho 300

Klasyczne, eleganckie słuchawki zostały solidnie wykonane z użyciem aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa. Są też ergonomicznie zaprojektowane. Komfortowe, miękkie pady są dobrze wyprofilowane i zapewniają świetną wentylację. Trzeba jednak pamiętać, że słuchawki ważą 319 g, a nacisk musi być wystarczająco silny, aby niezależnie od sytuacji dobrze trzymały się głowy.