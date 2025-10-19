Na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu na swojej stronie internetowej zaprezentowało taką wersję: „Już po raz 24. tysiące biegaczek i biegaczy opanuje poznańskie ulice z okazji biegu maratońskiego. W tym roku wytyczono nową trasę, na biegaczy i biegaczki czeka fantastyczna podróż przez najatrakcyjniejsze poznańskie lokalizacje”.

W ten sposób poznańskie MPK obwieszczało poznaniakom, że w niedzielę 12 października ścisłe centrum stolicy Wielkopolski zostanie w godz. 8–16 wyłączone z ruchu kołowego i tramwajowego, ponieważ biegające Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Ortopedii (ileż to zabiegów na stawach kolanowych szykuje się w przyszłości, nie tylko w poznańskich szpitalach!) akurat będzie w trakcie „fantastycznej podróży” zwanej inaczej Poznańskim Maratonem.