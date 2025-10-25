"Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić". Napięta atmosfera podczas konwencji PiS

W dyskusji uczestniczyli m.in. była dziennikarka i posłanka PiS Joanna Lichocka oraz były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Lichocka: Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić…

Kiedy Kurski zaczął opowiadać, jak tragicznie jego zdaniem wyglądała TVP przed objęciem przez niego kierownictwa oraz jaką transformację przeszła za jego rządów w latach 2016–2022, Lichocka zdecydowanie mu przerwała. – Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić o diagnozę, co dalej, a nie o to, jak wspaniale zmieniłeś telewizję publiczną – ucięła, wyraźnie sugerując, że spodziewa się autopromocji, która wielokrotnie pojawiała się w jego wcześniejszych wystąpieniach.

Kurski zareagował, twierdząc, że "nawet jeszcze nie powiedział o sobie ani słowa". Lichocka z uśmiechem odparła: – Ale wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Oddajemy ci oczywiście zasługi i poprosimy o to, co powinniśmy robić teraz i w przyszłości. Jaką powinniśmy przyjąć strategię rozwoju mediów publicznych. Panel był częścią szerszych obrad poświęconych przyszłej strategii PiS w zakresie informacji i komunikacji.

W Warszawie trwa konwencja Platformy Obywatelskiej

Równolegle do trwającej od piątku w Katowicach konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w Warszawie odbywa się konwencja Platformy Obywatelskiej, podczas której ogłoszono już formalne połączenie PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Wydarzenie miało silnie mobilizujący charakter, a lider partii, Donald Tusk, w swoim przemówieniu skupił się przede wszystkim na ostrej krytyce Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk wielokrotnie podkreślał, że w jego ocenie PiS stanowi zagrożenie dla państwa i wartości demokratycznych, mówiąc wręcz, że "po drugiej stronie jest zło". Wzywał do jedności i mobilizacji wszystkich środowisk opozycyjnych, twierdząc, że stawka jest "fundamentalna" — chodzi o przyszłość Polski i jej miejsce w Europie. Szef PO odniósł się także do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o zagrożeniu ze strony Niemiec i Francji. Tusk zarzucił PiS-owi, że dąży do izolacji Polski na arenie międzynarodowej, sugerując, że takie podejście wzmacnia geopolityczne ryzyko, zwłaszcza wobec potencjalnej agresji Rosji.

