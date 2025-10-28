Poseł miał nie zapłacić za zakupy. Jest oświadczenie policji

Radio Zet poinformowało, że poseł Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz został przyłapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł. Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Konrad Berkowicz przyjął 500 zł mandatu i nie zasłaniał się immunitetem.

W poniedziałek wieczorem do sprawy odniosła się małopolska policja. Funkcjonariusze potwierdzili, że opisywane zdarzenie miało miejsce.

"Dzisiaj, w godzinach przedpołudniowych, w jednym z krakowskich marketów meblowych pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który nie zapłacił za zakupy. Policjanci wezwani na miejsce, po ustaleniu okoliczności zdarzenia ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Mężczyzna przyjął mandat. Jak się później okazało, jest on czynnym posłem na Sejm RP" – napisano na oficjalnym profilu służby na platformie X.

Berkowicz tłumaczy incydent

Sam Konrad Berkowicz podkreślił we wpisie na platformie X, że robił dziś "w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach".

"Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem, jak Mejza czy Sterczewski" – stwierdził.

Doniesienia o incydencie w sklepie skomentował także premier Donald Tusk.

"Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" – napisał na platformie X.

Konrad Berkowicz, odpowiadając na wpis Donalda Tuska, napisał: "Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnień zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold. Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o »złodziejstwo«".

