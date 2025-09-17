"Najgorszy premier w historii Polski". Politycy Konfederacji żądają dymisji Tuska

"Najgorszy premier w historii Polski. Zataił przed Polakami i opinią światową prawdę o uderzeniu w dom w Wyrywkach. Ośmieszył nas na arenie międzynarodowej i dał paliwo ruskiej propagandzie. A na końcu zaczął się zasłaniać żołnierzami Wojska Polskiego. Do dymisji!" – napisał w serwisie X Tomasz Grabarczyk.

Wyryki. "Rz": Polska rakieta, nie rosyjski dron

Wezwania do dymisji premiera pojawiły się po wtorkowych doniesieniach "Rzeczpospolitej", z których wynika, że dom w Wyrykach został uszkodzony nie przez rosyjski dron – jak podał rząd, a przez polską rakietę. Pocisk miał zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiego bezzałogowca.

Politycy domagający się dymisji Tuska jasno zaznaczają, że nikt nie ma pretensji do wojska, że rakieta w tej sytuacji nie zadziałała, tylko do rządu za to, że zataił prawdę przed społeczeństwem oraz przed prezydentem, a na oczach świata forum ONZ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki pokazywał zdjęcie budynku w Wyrykach, mówiąc o rosyjskich dronach, które "wzięły na cel polskie domy".

Politycy Konfederacji wzywają Tuska do dymisji

"Rząd, na czele z premierem Tuskiem i ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, DO DYMISJI – za zatajanie informacji przed Polakami ws. polskiej rakiety w Wyrykach, za szerzenie dezinformacji, z którą mieli walczyć, za kolejne kłamstwa wobec obywateli" – czytamy na profilu Ewy Zajączkowskiej-Hernik na Facebooku.

Dalej europoseł Konfederacji pisze m.in. "[...] Rząd, który zataja informacje przed Polakami, to rząd któremu Polacy nie mogą ufać. Najlepszy sposób na utratę zaufania i dawanie pożywek do kwestionowania oficjalnych komunikatów, to świadome wprowadzenia własnych obywateli w błąd i ukrywanie faktów. Szczególnie w tak ważkich i delikatnych sprawach jak kwestie bezpieczeństwa".

facebook

"Skompromitował się Pan i przy okazji cały nasz kraj na arenie światowej. Teraz się bezczelnie wycieracie żołnierzami. Bosacki powinien ze wstydu zapaść się pod ziemię, a Pan podać do dymisji – natychmiast" – skomentował wcześniej Konrad Berkowicz, także z Konfederacji.

Czytaj też:

Morawiecki pyta rządzących: Co jeszcze ukrywacie przed Polakami?Czytaj też:

"Rząd ukrywał prawdę". Błaszczak: Przyznajcie się do kompromitacjiCzytaj też:

Alarmistyczny wpis Tuska. "Poleciał na Twittera zasiać panikę i dezinformował"