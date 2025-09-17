"Rząd ukrywał prawdę". Błaszczak: Przyznajcie się do kompromitacji
"Rząd ukrywał prawdę". Błaszczak: Przyznajcie się do kompromitacji

Dodano: 
Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS
Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS Źródło: X / Prawo i Sprawiedliwość
"To rząd dał Kremlowi taki prezent" – uważa były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polityk PiS zarzucił rządzącym kompromitację po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów.

Nie cichną głosy po wtorkowych doniesieniach "Rzeczpospolitej", w myśl których dom w Wyrykach został uszkodzony nie przez rosyjski dron, a przez polską rakietę. Pocisk miał zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiego bezzałogowca. Gazeta wskazywała, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

Błaszczak o tchórzostwie Tuska i Kosiniaka-Kamysza

W mocnych słowach działania rządzących w tej sprawie skomentował były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Niesamowita hipokryzja i tchórzostwo zarówno premiera, jak i ministra obrony, którzy nie mają odwagi wziąć sprawy na swoje barki, tak jak powinni to zrobić prawdziwi mężczyźni" napisał polityk PiS na platformie X.

Błaszczak przypomniał, że to nie żołnierze, tylko rząd wysłał wiceministra Bosackiego, by ośmieszył Polskę w ONZ. "To nie żołnierze, tylko rząd był w posiadaniu ustaleń prokuratury, w sprawie tego co wydarzyło się w Wyrykach. To nie żołnierze, tylko rząd ukrywał prawdę przed prezydentem i BBN" wymieniał.

Według byłego szefa MON, obecnie premier Donald Tusk wraz z ministrami Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Radosławem Sikorskim "chowają głowę w piasek i próbują zrzucić z siebie winę za to, że – albo celowo, albo z własnej nieudolności – dali Putinowi argument do podważania swojej odpowiedzialności za atak dronów". "To rząd dał Kremlowi taki prezent" podkreślił.

"Przyznajcie się do swojej kompromitacji. Nikt z nas nie ma pretensji do żołnierzy. Podczas debaty w pierwszych słowach dziękowałem dowódcy operacyjnemu i pilotom, którzy bronili Polski 10 września. Tak samo zachowali się pozostali politycy Prawa i Sprawiedliwości" podsumował Mariusz Błaszczak.

Tusk: Łapy precz od polskich żołnierzy

Przypomnijmy, że kiedy prawda o przyczynach zniszczenia domu w Wyrykach wyszła na jaw, szef rządu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreślił, że cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję.

"O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" napisał premier.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / X
