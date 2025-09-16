Gen. Komornicki: Nawet bolesna informacja musi być podana szybko

Generał Leon Komornicki powiedział, że jeśli doniesienia dot. tego, że dom w Wyrykach został zniszczony przez pocisk z polskiego F-16 się potwierdzą, nie będzie to dobrze świadczyło o rządzących i wojsku, które nie powiadomiło o incydencie, a "informowało o paśmie zwycięstw".

– Ogłaszanie wielkiego bohaterstwa i zwycięstw, jest niestosowne w tej sytuacji – skomentował na antenie Polsat News generał Leon Komornicki. Według niego, wojsko powinno podawać wszystkie informacje, "nawet jeśli są bolesne".

– To jest też przykład, że używa się rakiet, które służą nie do zestrzeliwania obiektów tego typu, a właśnie rakiet balistycznych, samolotów, rakiet manewrujących, takich obiektów, które są adekwatne do tego potencjału. A jeśli ta rakieta nie zadziałała to pojawia się pytanie o stan techniczny polskiego uzbrojenia, bo taka sytuacja nie powinna zaistnieć – powiedział.

"Jest bardzo źle"

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podkreślił, że to wszystko jest świadectwem, że "zdolności militarnej się nie dopilnowuje". – Jest bardzo źle jeśli chodzi o obronę naszego kraju. Najwyższy czas żeby nastąpiła tutaj adekwatna refleksja. Ona jest tutaj mile widziana – powiedział generał.

Zdaniem Leona Komornickiego wykonywanie zadań przez siły zbrojne, generałów i żołnierzy jest ich fundamentalnym obowiązkiem. Przypomniał, że do służby zgłosili się sami. – Powinni wykonywać obowiązki z najwyższym kunsztem i odpowiedzialnością za Polaków, a nie tylko szarżować narracją słowną. Bo póki co, nie mamy się czym chwalić – powiedział.

Generał Komornicki podkreślił, że rząd i wojsko muszą o wszystkim informować na bieżąco. – Musi wyprzedzać z informacją, nawet jeśli jest bolesna (...). Wszelką propagandę sukcesu, w sytuacji kiedy jej nie ma, definiują nasi wrogowie i to daje asumpt do tego, aby potęgować wojnę informacyjną – podsumował wojskowy.

