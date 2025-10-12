Tusk znów uderza w PiS. "Pośmiejemy się razem"

Swoimi kolejnymi przemyśleniami na temat ostatnich poczynań największej partii opozycyjnej Donald Tusk podzielił się w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tusk znów o antyimigranckim marszu PiS. "Czas na kolejne"

"Po antymigracyjnym marszu Kaczyńskiego czas na kolejne pisowskie protesty: na przykład przeciw drożyźnie, przeciw korupcji, w obronie Konstytucji i praw kobiet. Pośmiejemy się razem" – napisał na platformie X.

Wpis premiera doczekał się niemal natychmiastowych reakcji. "Zmieniło się coś w kwestii 'praworządności', o którą tak walczyliście? Zmieniło się coś w sprawie kolesiostwa, przeciwko którym tak protestowaliście? Zmieniło się coś ws. Konstytucji, w obronie której tak stawaliście? A może kobiety uzyskały te 'prawa', o które tak walczyliście?" – zapytał Tuska Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Na odpowiedź zdecydował się również europoseł PiS Bogdan Rzońca. "Szkoda, że takiego dobrego humoru nie mają nauczyciele, mundurówka, górnicy, hutnicy, rolnicy i przedsiębiorcy. Oni już się nie uśmiechają" – zauważył.

Przypomnijmy, że to już kolejny wpis szefa rządu na temat sobotniego marszu zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. W poprzednim wpisie zakpił z frekwencji na wydarzeniu, które miało być pokazem siły opozycyjnej partii. "Fiasko ‘wielkiego marszu’ Kaczyńskiego. Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie" – napisał Tusk. Wcześniej premier ironizował, że "ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński".

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w sobotę na Placu Zamkowym w Warszawie manifestację pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!". W wydarzeniu wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, politycy ugrupowania oraz sympatycy partii.

