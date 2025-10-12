Polska wyłączona z paktu migracyjnego? "To jest wielkie oszustwo"

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał w sobotę na platformie X szef rządu. "Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał. Wcześniej tego samego dnia RMF FM poinformowało, powołując się na swoje nieoficjalne ustalenia, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz kontrybucji finansowych.

Pakt migracyjny. Sasin o zapowiedzi Tuska: To wielka ściema

Na temat paktu migracyjnego dyskutowali w niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" politycy. W ostrych słowach deklarację Tuska ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. – To jest wielkie oszustwo. Komunikat Tuska ws. paktu jest oszukańczy tak, jak było jego 100 konkretów na 100 dni. Chcą nam wmówić, że będziemy wyłączeni z paktu, ale tam nie ma takich mechanizmów. Może być, że te przepisy będą chwilowo niestosowane. To wielka ściema – ocenił polityk.

Jego zdaniem, Bruksela zgodziła się, aby Donald Tusk oszukał Polaków tej sprawie, bo zbliżają się wybory.

– Fala nielegalnej imigracji się wleje się do Polski. Takie są fakty – przekonywał.

"To kłamstwo"

W podobnym tonie wypowiedziała się Anna Brykła z Konfederacji, która podkreślała, iż żadna oficjalna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

– Polski rząd pakt migracyjny popierał. Polska współpracowała z KE w tej sprawie. Czy będziemy państwem beneficjentem, to się dopiero okaże. Nie jesteśmy z niego wyłączeni. To kłamstwo – tłumaczyła.

