W sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. PAP podaje, że na manifestacji zgromadziło się około 10-15 tysięcy osób. – Całe zgromadzenie przebiegło bez incydentów – powiedział podkom. Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Głos ze sceny zabrali: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak oraz Przemysław Czarnek.

Kaczyński: Precz z Tuskiem

Po wydarzeniu, na profilu PiS na portalu X opublikowano krótką wypowiedź Kaczyńskiego.

– Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj na naprawdę wielkim wiecu. Wielkim wiecu polskich patriotów. Usłyszeliśmy wiele przemówień, które opisywały dzisiejszy stan Polski. Ale opisywały nie po to tylko, żeby się nim martwić. Opisywały po to, by to prowadziło Polaków ku jednej decyzji – precz z tym rządem, precz z Tuskiem. Musi być Polska nowa, naprawdę nowa – mówi prezes największej partii opozycyjnej.

Pakt migracyjny. Kaczyński przestrzega: Nie dajcie się oszukać

Do zebranych na demonstracji zaapelował, aby nie dali się oszukać, bo – jak stwierdził – "to są stare gry".

– Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry – mówił.

Powtórzył, że "to są gierki, oni (rząd KO – PAP) mają w tym poparcie Unii Europejskiej". – Tak, jak mieli, kiedy myśmy rządzili – dodał.

– Powiem państwu, to może być tak, że jeżeli w 2026 roku nie dojdzie do wyborów, to to się jeszcze przedłuży na 2027, bo oni po prostu chcą wygrać wybory. To takie gierki, mają w tym poparcie kierownictwa Unii Europejskiej, tak jak mieli wtedy, kiedy myśmy rządzili, ale w końcu ten dzień nastąpi. Trzeba tutaj powiedzieć twarde "nie". Mogą sobie zawierać swoje pakty, my mówimy "nie", twarde "nie" – mówił.

