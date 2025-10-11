"Abyście nie ulegli propagandzie". Prof. Krasnodębski: Fakty o pakcie migracyjnym

RMF FM poinformowało, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu.

Komisja Europejska do środy przedstawi obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. Jednym z jego założeń jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r. Polska może zostać uznana za kraj znajdujący się "pod presją migracyjną", co wiąże się z dodatkowym wsparciem.

Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał na platformie X szef rządu. "Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał.

Fakty dot. paktu migracyjnego

Czy faktycznie Polska może "wyjść" z paktu? Głos w sprawie zabrał były europoseł, prof. Zdzisław Krasnodębski. "O pakcie migracyjnym garść informacji, abyście, Drodzy Rodacy, nie ulegali propagandzie: Nie ma możliwości szerokiego odstępstwa od paktu migracyjnego i azylowego UE, ponieważ jest to instrument prawnie wiążący dla wszystkich państw członkowskich" – zauważa we wpisie na X.

"Pakt przewiduje jednak elastyczność w sytuacjach wyjątkowej presji, np. kompensację odpowiedzialności. Komisja Europejska oświadczyła, że podejmie działania przeciwko każdemu państwu członkowskiemu, które opóźnia lub utrudnia jego wdrożenie. Najważniejsze punkty paktu UE w sprawie migracji i azylu. Prawnie wiążący: Pakt stanowi zbiór prawnie wiążących zasad dla wszystkich państw członkowskich UE, który obejmuje nowy mechanizm solidarności. Brak ogólnych odstępstw: Kraje nie mogą uzyskać ogólnego zwolnienia lub odstępstwa od mechanizmu relokacji. Państwa członkowskie, które nie stosują się w pełni do postanowień paktu, mogą spotkać się z 'niezbędnymi środkami' ze strony Komisji. Elastyczność w sytuacjach kryzysowych: Pakt pozwala na elastyczność. W sytuacjach wyjątkowej presji kraje uczestniczące mogą przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wniosków o azyl na swoim terytorium, co jest środkiem znanym jako 'kompensacja odpowiedzialności'. Alternatywna solidarność: Niektóre kraje promowały alternatywne formy solidarności, takie jak wspieranie ochrony granic, które pakt ma na celu uwzględnić obok relokacji. 'Kompensacja odpowiedzialności': Mechanizm ten pozwala krajowi uczestniczącemu przejąć odpowiedzialność za wnioski o azyl, które w przeciwnym razie byłyby obowiązkiem państwa członkowskiego znajdującego się pod dużą presją, zapobiegając konieczności relokacji wnioskodawcy. Egzekwowanie: Komisja Europejska jest odpowiedzialna za zapewnienie wdrożenia paktu i może podjąć środki wobec krajów, które nie przestrzegają jego postanowień" – wyjaśnia polityk.

Czytaj też:

"Unia pęka przed Karolem". Morawiecki: Brawo panie prezydencie!Czytaj też:

Tusk uderza po manifestacji PiS: Lepiej ci szło ściąganie migrantów