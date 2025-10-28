Wyborcze przepływy

Jak to wygląda w praktyce? Przepływ między wyborcami PiS a KO jest iluzoryczny, nawet poniżej błędu statystycznego.
W 2023 roku nastąpił pełen przepływ wyborców PiS do Konfederacji oraz Trzeciej Drogi (co brzmi dla niektórych paradoksalnie, ale wcale nie jest paradoksem). Z kolei kolejna grupa wyborców Nowej Lewicy opuściła ją na rzecz konsekwentnie skręcającej w lewo PO/KO (w 2019 roku na lewicę głosował co 8 wyborca, a cztery lata później już tylko co 12).
Z kolei część wyborców PO sprzed 8 lat przeszło do Trzeciej Drogi, bądź zniechęcona lewoskrętem, bądź ze względów taktycznych przeniosła swoje głosy na hybrydę Hołowni i Kosiniaka- Kamysza, by zagwarantować PO pewność rządzenia (zgodnie zresztą z apelami liderów Platformy z Tuskiem na czele).
A jak to wygląda teraz? Po stronie koalicji 13 grudnia sprawa jest jasna. PO zjada przystawki, przede wszystkim Polskę 2050, która w większości sondaży jest już poniżej progu wyborczego. Również elektorat lewicy, w pewnym, choć dużo mniejszym stopniu niż Polska2050, kontynuuje proces przechodzenia pod parasol teraz już Koalicji Obywatelskiej.
PSL natomiast – sierota po Trzeciej Drodze- jest w podobnej sytuacji, co drugi akcjonariusz tej formacji, czyli Polska2050, a jego elektorat bądź przechodzi do PO (jednak!), bądź wędruje (częściowo wraca) do PiS, bądź też nawet zasila szeregi Konfederacji, a w jakiejś, pewnie niewielkiej mierze, peregrynuje do Korony Grzegorza Brauna.
A teraz co najciekawsze, czyli elektorat partii opozycyjnych. PiS nie odnotował "bonusu za zwycięstwo" w wyborach prezydenckich, a nawet jego notowania spadły. Dokąd wybrali się wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego i dlaczego to zrobili. Powodem przestania popierania PiS (być może czasowego) jest walka na wyniszczenie z Konfederacją, której logika jest zrozumiała (zatrzymanie odpływu wyborców do formacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, bądź też zniechęcenie do takich decyzji w przyszłości, po to oczywiście by mieć lepszą pozycję przy rozmowach na temat powołania rządu z... Konfederacją!). Jednak prawicowy wyborca, który wybacza PiS błędy strategiczne i personalne, a nawet afery i aferki, nie wybacza braku jedności.
Dokąd zatem odchodzi część elektoratu PiS? Bynajmniej nie do Konfederacji. Rozczarowani wyborcy PiS przechodzą głównie do grupy osób niezdecydowanych oraz do Korony Grzegorza Brauna.
Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jak napisałem powyżej łykną afery – ale pewno nie wszyscy. Sprawa sprzedaży działki pod CPK może spowodować również przejście wyborców prawicy z PiS, ale tym razem i do Konfederacji i do Korony Brauna. Na tym pożywią się dwie bardziej radykalne prawicowe partie. Czy jest to tendencja stała? Niekoniecznie. Jednak nie można tego całkiem wykluczyć.
Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl