Afera z działką pod CPK. Nieoczekiwana decyzja w sprawie

Jak donosi Polsat News, Henryk Smolarz, szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma w ciągu godziny wysłać pismo do wiceprezesa firmy Dawtona z żądaniem zwrotu działki w Zabłotni. Nieruchomość stała się przedmiotem afery, która od wczoraj absorbuje media i polityków.

Afera z działką

Wirtualna Polska poinformowała w poniedziałek, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Nieruchomość sprzedano za 23 mln złotych, podczas gdy jej szacowana wartość to aż 400 mln złotych.

Ponieważ publikacja wywołała polityczną burzę, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu czterech posłów partii. Jednym z ukaranych został były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Poseł wydał oświadczenie, w którym zasugerował, że medialny atak to efekt jego zaangażowania w sprzeciw wobec umowy Mercosur.

Politycy PiS wskazują, że Piotr Wielgomas, który kupił działkę jest wiceprezesem firmy Dawtona, która wspierała finansowo m.in. Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. W komunikacie przesłanym portalowi DoRzeczy.pl Piotr Wielgomas podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży nieruchomości prawo odkupu po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

Sam szef KOWR wskazał w jednym z wywiadów, że zbieżność zdarzeń wokół tej sprawy jest "bardzo zastanawiająca".

Wątpliwości szefa KOWR budzi m.in. to, że "działka nie pojawiła się w decyzji środowiskowej, która była przygotowana w lipcu 2023 roku"; że "nie było wprost pism płynących z CPK przed jej sprzedażą, wymieniającej tę działkę"; i że "pismo pana (Marcina) Horały jest datowane na 8 grudnia, a pojawia się 11 grudnia, czyli po sprzedaży".

