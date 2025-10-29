Kaczyński wydał polecenie. "Koniec z korzeniem się"

O tym, jak ogromnym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości jest sprawa sprzedaży strategicznej dla CPK działki oraz o strategii na poradzenie sobie z nim pisze w środę Wirtualna Polska.

Afera wokół działki dla CPK. Wściekłość w PiS

Według portalu, po poniedziałkowej publikacji w partii Jarosława Kaczyńskiego zapanowały wściekłość i rezygnacja. Niektórym z polityków wręcz "opadły ręce".

– Trzeba jednak wziąć błędy na klatę i wyjść z czymś do przodu, nie załamywać się, mamy argumenty po swojej stronie – tłumaczy w rozmowie z dziennikarzami jeden z rozmówców z Nowogrodzkiej.

Kaczyński wydał polecenie Błaszczakowi. "Wychodzimy z ofensywą"

W jaki sposób PiS chce poradzić sobie z kryzysem, który przykrył dwudniową konwencję programową partii? "Jarosław Kaczyński wydał przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego PiS Mariuszowi Błaszczakowi polecenie: koniec z korzeniem się za aferę ze sprzedażą działki pod CPK. 'Wychodzimy z ofensywą' – brzmi komenda prezesa" – czytamy.

Już po wtorkowym wystąpieniu Donalda Tuska, w którym rozwinął on skrót CPK jako "cały PiS kradnie", Błaszczak miał polecić młodym posłom PiS, by dali odpór rządowi i starali się "przejąć narrację". Jak czytamy, chodzi o zorganizowanie konferencji, na których będą pytać, co instytucje państwowe za czasów rządów koalicji 15 października zrobiły dla wyjaśnienia sprawy.

Posłowie PiS: Wydaje się, że ta afera jest tak naprawdę aferą PO

Ustalenia WP znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Posłowie Paweł Jabłoński, Jan Kanthak i Krzysztof Cieciora pojawili się dziś przed siedzibą KOWR, gdzie chcą przeprowadzić kontrolę poselską.

– Jest w tej sprawie bardzo dużo niejasności i my chcemy te wszystkie niejasności wyjaśnić. Gdy tylko pojawiły się medialne informacje, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości kilka osób, z naszej partii także, zostało zawieszonych, ale wydaje się po tych dwóch dniach, że ta afera jest tak naprawdę aferą Platformy Obywatelskiej, aferą spółki Dawtona, która była sponsorem kampanii Rafała Trzaskowskiego, która była sponsorem Campusu Polska – mówił poseł Jabłoński na konferencji prasowej.

twitter

Czytaj też:

"Tusk minął się z prawdą". Tak rządzący "wyjaśniali" sprawę działki dla CPK

Czytaj też:

Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: Wydaje się na razie zgodne z prawem

Czytaj też:

Afera CPK wstrząsnęła PiS-em? "Jak się nie wytłumaczy, to go Jarosław zamorduje"