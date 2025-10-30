Wielki Bu prosi Niemców o azyl. Jest reakcja Donalda Tuska

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy polskich i niemieckich służb. Jak relacjonowała Komenda Główna Policji, Wielki Bu został ujęty tuż przed planowanym odlotem do Dubaju.

Patryk M., znany szerzej jako Wielki Bu przebywa obecnie w areszcie w Hamburgu, gdzie oczekuje na decyzję niemieckich władz w sprawie wniosku o azyl polityczny. Informację o złożeniu wniosku potwierdziła Interia, a jako pierwszy poinformował o niej TVN24.

Sprawę skomentował premier Donald Tusk, który przy okazji wbił szpilę prezydentowi Nawrockiemu. "Kolega prezydenta Wielki Bu boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?!" – napisał na platformie X szef rządu.

twitter

Sprawa Wielkiego Bu

Obecnie w sprawie Wielkiego Bu toczą się dwa równoległe postępowania dotyczące ekstradycji do Polski oraz przyznania azylu w Niemczech. Jak wyjaśnił jego niemiecki adwokat, Gregor P. Jezierski, decyzje mogą zapaść w ciągu kilku tygodni. Prawnik dodał, że obrona będzie starać się przekonać niemiecki urząd ds. imigracji, iż "istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta".

Zatrzymany, znany z udziału w walkach typu freak fight i aktywności w mediach społecznościowych, był wcześniej kojarzony z prezydentem Karolem Nawrockim, co sztab Rafała Trzaskowskiego usiłował wykorzystać w kampanii. Zarzuty dotyczące "Wielkiego Bu" obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w okresie od lipca 2017 r. do 2018 r. m.in. na terenie Gdańska i innych miejscowości województwa pomorskiego.

Czytaj też:

Nowy plan Tuska. Tak chce utrzymać władzęCzytaj też:

"Tusk właśnie skonsumował byłych koalicjantów". Pierwsze komentarze w sieci