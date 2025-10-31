"Niebywały skandal". Nowoczesne laboratorium epidemiologiczne ma zostać zamknięte

Wczoraj były szef Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzej Dybczyński alarmował w mediach społecznościowych, że obecne kierownictwo instytutu zwolniło prof. Annę Paziewską-Harris. Ekspertka została ściągnięta do Polski w 2021 roku z Uniwersytetu w Cardiff. Powodem zwolnienia było zamknięcie projektu Laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego BSL-3. To pierwsze w Polsce laboratorium z międzynarodową, potrójną certyfikacją: USA, UK, EU, które miało służyć ochronie przed epidemiami. Jak relacjonował Dybczyński, nowa dyrekcja Łukasiewicza zamknęli projekt i oddali 50 mln złotych grantu.

"To jest po prostu niebywały skandal. Jeden z najnowocześniejszych projektów naukowo-badawczych w Polsce – Laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego BSL-3 – ma zostać zamknięte, a światowej klasy naukowcy – zwolnieni z pracy. Decyzję podjęli prawdopodobnie polityczni nominaci w Sieci Badawczej @Lukasiewicz_pl Wysłałem właśnie interpelację w tej sprawie do @MNiSW_GOV__PL – i bardzo liczę na to, że odpowiedź dostaniemy niezwłocznie, a nie za kilka tygodni czy miesięcy – bo tę decyzję trzeba jak najszybciej zatrzymać i odwrócić!" – napisał Jabłoński na swoim koncie na platformie X.

Rząd nie ma pieniędzy na polską naukę

Na początku października poseł Razem Marcelina Zawisza ujawniła listę 241 instytucji badawczych w Polsce, które nie uzyskały wsparcia finansowego od państwa. Jak napisała poseł w mediach społecznościowych, w większości trzyletnie finansowanie kosztowałoby budżet zaledwie 520 mln złotych.

Wśród podmiotów, które nie uzyskały wsparcia od rządu znalazły się m.in. Politechnika Łódzka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach czy Uniwersytet Morski w Gdyni.

W budżecie nie znaleziono pieniędzy m.in. pracownia hiperbaryczna, radonowe stanowisko wzorcowe, stanowisko do analiz pierwiastków śladowych i stosunków izotopowych w mikroobszarze czy mikrotomograf komputerowy i skaner 3D.

