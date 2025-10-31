Zmarli nie są z automatu zbawieni. Pamiętajmy o tym na cmentarzu
  • Paweł ChmielewskiAutor:Paweł Chmielewski

Zmarli nie są z automatu zbawieni. Pamiętajmy o tym na cmentarzu

Dodano: 
Cmentarz
Cmentarz Źródło: PAP / Michał Zieliński
Wszystkich Świętych – to nie znaczy wszystkich ludzi. Powinniśmy dobrze uświadomić sobie to "drobne", acz niezwykle ważne rozróżnienie. Każdy z chrześcijan może trafić w poczet świętych – ale może też znaleźć się po zupełnie przeciwnej stronie.

„Odszedł do domu Ojca” – tak mówi się coraz częściej o każdym zmarłym. Dokonujemy natychmiastowych kanonizacji – tuż po zgonie, często w kazaniu, niekiedy i na cmentarzu. Zakłada się, że jeżeli ktoś nie był radykalnym przeciwnikiem chrześcijaństwa, to należy uznawać go za zbawionego.

To coraz popularniejsze myślenie jest przejawem bardzo poważnego kryzysu doktrynalnego i moralnego.

Kryzys doktrynalny wiąże się z koncepcją apokatastazy.

