Zmarli nie są z automatu zbawieni. Pamiętajmy o tym na cmentarzu

Wszystkich Świętych – to nie znaczy wszystkich ludzi. Powinniśmy dobrze uświadomić sobie to "drobne", acz niezwykle ważne rozróżnienie. Każdy z chrześcijan może trafić w poczet świętych – ale może też znaleźć się po zupełnie przeciwnej stronie.
„Odszedł do domu Ojca” – tak mówi się coraz częściej o każdym zmarłym. Dokonujemy natychmiastowych kanonizacji – tuż po zgonie, często w kazaniu, niekiedy i na cmentarzu. Zakłada się, że jeżeli ktoś nie był radykalnym przeciwnikiem chrześcijaństwa, to należy uznawać go za zbawionego.
To coraz popularniejsze myślenie jest przejawem bardzo poważnego kryzysu doktrynalnego i moralnego.
Kryzys doktrynalny wiąże się z koncepcją apokatastazy.
Źródło: DoRzeczy.pl
