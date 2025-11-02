Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Dodano: 
Znicze, zdjęcie ilustracyjne
Znicze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Kochani, jak tam, wróciliście już z tegorocznego grobbingu w małych ośrodkach?

Musimy wam powiedzieć, iż nic tak nas pesymistycznie nie nastraja do świata, iż niemal nic tak dobrze nie ilustruje różnic pomiędzy powiatową Polską rangi B a strzeżonymi osiedlami w wielkich miastach tier 1, jak podejście do grobbingu i Halloween.

Bo z jednej strony na prowincji, jak wiadomo, istnieje poważne zapóźnienie względem cywilizacji i kultury, a co za tym idzie, pewne trendy są obecne tam albo znacznie później, albo są wypierane przez lokalne zwyczaje i nie mogą się przyjąć, albo są po prostu celowo ignorowane przez januszów o bujnych i szerokich wąsach, a wąskich i prostych umysłach.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także