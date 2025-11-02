Czy los Ukrainy mógł być inny?
  Lech Mażewski

Zniszczenia wojenne w Awdijiwce w obwodzie donieckim
Bez względu na to, jak się zakończy konflikt nad Dnieprem, jedno jest oczywiste: Ukraina nie wyjdzie z niego zwycięska. Co więcej, pod każdym względem będzie w gorszej sytuacji niż w chwili uzyskania niepodległości w 1991 r. Czy mogło być inaczej?

W momencie rozpadu ZSRS w 1991 r. powstał w Europie pas państw pozablokowych – w sensie braku przynależności do jakiegoś sojuszu militarnego. Chodziło oczywiście o NATO, bo Układ Warszawski uległ już wcześniej rozwiązaniu. Pas ten ciągnął się bez mała od północnego koła podbiegunowego do wybrzeży Morza Czarnego i obejmował: Finlandię, Szwecję, Litwę, Łotwę i Estonię, a następnie Białoruś, Ukrainę i Mołdawię. Mogło mieć to potencjalnie olbrzymie znaczenie dla sytuacji w Europie, ponieważ w ten sposób pojawiłaby się bardzo obszerna przegroda między NATO, nawet z udziałem od 1999 r. części dawnych europejskich państw socjalistycznych, w tym Polski, a Rosją, która stawałaby się w rzeczywistości bardziej mocarstwem euroazjatyckim niż europejskim. Moskwa oczekiwała, że obszar ten nie będzie objęty ekspansją militarną Zachodu, godząc się jedynie na obecność w NATO państw nadbałtyckich, ale zdecydowanie sprzeciwiając się, aby to samo mogło dotyczyć Ukrainy. Inaczej wyglądałaby kwestia przynależności tych państw do Unii Europejskiej, co pozostawiano do decyzji zainteresowanych.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

