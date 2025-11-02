Słuchawki Soundcore Sleep A30
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Słuchawki Soundcore Sleep A30

Dodano: 
Słuchawki Soundcore Sleep A30
Słuchawki Soundcore Sleep A30 Źródło: DoRzeczy
Zaskakująca skuteczność, bogata biblioteka dźwięków do snu, ergonomia wykonania, niezwykły komfort użytkowania oraz prostota obsługi – to największe zalety bezprzewodowych słuchawek najnowszej generacji, zaprojektowanych specjalnie po to, aby ich użytkownikowi spało się lepiej.

Testowany model to ulepszona wersja modelu A20. Konstruktorzy chińskiej marki polepszyli system maskowania chrapania i wyposażyli te malutkie i lekkie (każda waży zaledwie 3 g) słuchaweczki w system aktywnej redukcji hałasu (ANC). Technologię tę docenią zwłaszcza żony chrapiących mężów (a także sami mężowie – każdy z nich wie, że jakość snu żony istotnie wpływa na spokój całego małżeństwa).

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także