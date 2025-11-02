Słuchawki Soundcore Sleep A30

Testowany model to ulepszona wersja modelu A20. Konstruktorzy chińskiej marki polepszyli system maskowania chrapania i wyposażyli te malutkie i lekkie (każda waży zaledwie 3 g) słuchaweczki w system aktywnej redukcji hałasu (ANC). Technologię tę docenią zwłaszcza żony chrapiących mężów (a także sami mężowie – każdy z nich wie, że jakość snu żony istotnie wpływa na spokój całego małżeństwa).