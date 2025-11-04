Konfederacja wesprze Ziobrę? Wipler: Pewne argumenty są dęte

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem w najbliższy czwartek (6 listopada) o godz. 16:00. Po wydaniu opinii sprawa trafi pod obrady Sejmu.

Jak zagłosuje Konfederacja? – Jeżeli mamy sytuację, w której mamy w jednym głosowaniu głosować nad 26 zarzutami, z których niektóre są warte rozważenia, a niektóre są absurdalne i ludzie niechętni Zbigniewowi Ziobro na poziomie analizy i już w mediach wskazują, że pewne argumenty są dęte i są nie do utrzymania; jeżeli ktoś nam każe, żebyśmy w jednym głosowali nad 26 różnymi argumentami, to ja zagłosuję przeciwko takiemu uchyleniu immunitetu. Nie powinno być tak, że immunitet jest czymś, co chroni tylko posłów koalicji rządzącej, a w przypadku opozycji jest uchylany – powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler w TVN24.

– Jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość naszego klubu, jeżeli nie cały, zagłosuje, z uwagi na okoliczności o których powiedziałem, w taki sposób. Tak samo będziemy głosować w sposób oczywisty przeciwko zastosowaniu aresztu – mówił Przemysław Wipler.

Kaczyński: Każdy ma prawo bronić swojego życia

Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o to, czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski z Węgier, gdzie prawdopodobnie nadal przebywa. – Kto żąda aresztowania, zresztą pod całkowicie niemającymi nic wspólnego z prawem karnym zarzutami, ciężko, bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, to sam jest przestępcą – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Lider PiS stawił się we wtorek w warszawskim sądzie rejonowym na rozprawie dotyczącej prywatnego aktu oskarżenia, który przeciwko niemu skierował europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

– Każdy ma prawo bronić swojego życia, w tym wypadku chodzi o życie – mówił Kaczyński, dopytywany o to, co powinien zrobić Ziobro. – Nie wiem, gdzie w tej chwili jest, ale wiem, że ma prawo bronić swojego życia – odpowiedział na pytanie, gdzie jest były minister sprawiedliwości.

Dziennikarze dopytywali Kaczyńskiego, czy Ziobro powinien wrócić do Polski. – Po to, żeby go w istocie zamordowano? – zapytał prezes PiS. – Jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z wyrokiem śmierci – ocenił Jarosław Kaczyński.

