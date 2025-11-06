"Jesteśmy blisko picia szampana". Glapiński nie kryje satysfakcji

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych, w tym referencyjną do 4,25 proc.

Posiedzenie RPP odbyło się w dniach 4-5 listopada. W komunikacie opublikowanym w środę podano, że Rada zdecydowała się obniżyć wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,25 pkt proc. do poziomu:

– stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.

Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. i w maju br. o 50 pb. Łącznie od początku tego roku Rada obniżyła stopy o 150 pb.

Glapiński: Wszystkim członkom RPP należy się lampka szampana

Do decyzji odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Co do naszych dalszych decyzji, decyzji RPP. To powtórzę jeszcze raz to, co do dawna powtarzam, podobnie jak EBC czy bank centralny USA. Będziemy je podejmować w zależności od napływających danych i informacji – powiedział prof. Glapiński, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Jak zaznaczył prezes NBP, nie składa żadnych deklaracji, a kierownictwo banku centralnego nadal zachowuje ostrożność i nie zapowiada żadnej obniżki stóp procentowych.

– Jesteśmy bardzo blisko stanu idealnego, tego picia szampana przysłowiowego i nie można tego zepsuć – podkreślił Glapiński. – Myślę, że bardzo bliski jest moment, może przyszły miesiąc, kiedy będziemy dokładnie w celu inflacyjnym, czyli 2,5 proc. Na terenie banku nie wolno pić alkoholu oczywiście, ale z jakiejś tam okazji lampka wina, szampana się oczywiście należy wszystkim członkom RPP, kierownictwu banku i wszystkim analitykom – dodał.

Czytaj też:

Kredyty Polaków. Zauważono ciekawy trendCzytaj też:

Ważna wiadomość dla kredytobiorców. Wiadomo, co ze stopami