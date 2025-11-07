Hennig-Kloska odgraża się prezydentowi. "Ta decyzja nas nie zatrzyma"

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry jest tak naprawdę wizją niemieckich stowarzyszeń, bardziej niż polskich aktywistów. Nie ma przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i nie ma uzasadnienia do tego, żeby w ogóle powstał [...] To temat zastępczy wobec wszystkich spraw, które są niezwykle obecnie istotne, takich jak upadek rolnictwa, upadek energetyki czy upadek kopalni, które niedługo nastąpi.– zwrócił uwagę w wywiadzie dla DoRzeczy.pl poseł PiS, Dariusz Matecki.

Hennig-Kloska:

Decyzją prezydenta zawiedziona jest minister środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Polityk opublikowała post na platformie społecznościowej X.

"Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym" – wyraziła swoją opinię.

"Zawetowanie ustawy tworzącej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zwykle, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy" – twierdzi Hennig-Kloska.

"Ogromnie mnie Pan dziś rozczarował Panie Prezydencie, zniweczył Pan prawie dwuletnią pracę lokalnych społeczności i samorządów, i naraził Miedzyodrze na degradację" – napisała.

"Ta decyzja nas nie zatrzyma, obiecuję! Będziemy dalej wspierać ochronę przyrody. Wspólnie z samorządami rozpoczynamy prace nad rozwiązaniem zastępczym" – oceniła minister środowiska.

Chocian: Zatrzymał polityczny bubel

Wpis minister skomentował prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii "Ecoprobono" Grzegorz Chocian.

"NIE! Pani Minister. Prezydent Polski Karol Nawrocki zwyczajnie zatrzymał, nieprzemyślany, ideologicznie motywowany, pozbawiony rzetelnych badań naukowych, strategicznie szkodliwy dla polskiej gospodarki i wcale nie chroniący przyrody, polityczny bubel" – napisał.

