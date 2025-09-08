Trwa wygaszenie Elektrowni Dolna Odra. 800 osób straci pracę

Telewizja Republika podaje, że pracę w samym zakładzie ma stracić około 800 osób. Dodatkowo źródło utrzymania straci kilkaset osób, będących pracownikami firm współpracujących z EDO. O niepokojącej sytuacji w Gryfinie pisał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych dziennikarz "Gazety Polskiej" Tomasz Duklanowski. "Rząd PO przyspiesza likwidację Elektrowni Dolna Odra – wygaszanie bloków ma ruszyć już od 2026 r., choć wcześniej mówiono o 2029 r. To oznacza dla Pomorza Zachodniego: zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, utratę setek miejsc pracy, ubytek wpływów podatkowych, marginalizację regionu. Związkowcy protestują i dziś spotykają się z dyrekcją w obronie przyszłości zakładu" – wskazał.

Przedstawiciele związków zawodowych przez rok prowadzili protest i apelowali do ministerstw o interwencję w tej sprawie, jednak bez skutku.

Apele związków bez skutku

"Działania likwidacyjne i obliczone na zniszczenie tej elektrowni trwają, a właściwie powiedziałabym że postępują sukcesywnie. Bez względu na przywoływane okoliczności, na podnoszoną argumentację, na wskazywane inne możliwości technicznego zagospodarowania elektrowni dla wpisania się w proces sprawiedliwej transformacji są realizowane wyłącznie działanie zmierzające do jej zamknięcia. Nie przyjmuje się absolutnie niczego, a wszystko co podniesie strona społeczna jest torpedowane, jest analiza do analizy, pytanie do pytań, tak, żeby finalnie każdy pomysł po prostu utrącić" – mówiła w rozmowie z TV Republika przewodnicząca związków zawodowych Anna Grudzińska z "Solidarności".

Na wtorek związkowcy zaplanowali kolejne spotkanie, aby ustalić najbliższe działania w kwestii obrony Elektowi Dolna Odra przed wygaszeniem. Elektrownia Dolna Odra zaopatruje w prąd i ciepło mieszkańców gminy Gryfino. Sieć ciepłownicza obejmuje szkoły, przedszkola, szpital, budynki mieszkalne oraz aqua-park.

