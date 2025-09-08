Morawiecki: Energia nie może być luksusem. Mamy plan, jak temu zapobiec

Od kilku dni Morawiecki alarmuje nt. dramatycznych skutków wzrostu cen energii. Wiceprezes PiS proponuje konkretne rozwiązania. "Energia elektryczna i stabilność jej dostaw to fundament bezpieczeństwa i rozwoju każdego państwa. Albo Polska będzie miała tanią energię – albo nasze bezpieczeństwo, przyszłość i rozwój będą zagrożone" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych. Dodał, że "natychmiast musimy obniżyć ceny energii przynajmniej o 30 proc.".

Morawiecki ma plan. Apeluje o zaufanie

W nowym nagraniu polityk mówi: – Energia nie może być luksusem. To podstawa funkcjonowania i bezpieczeństwa każdej rodziny i każdej firmy. Jak woda i powietrze. Wiemy, co zrobić, by polskie rodziny nie przeżywały dramatów, kiedy przychodzi rachunek za prąd albo za ogrzewanie. Mamy konkretne rozwiązania.

"To: obniżenie rachunków za prąd o 30 proc. poprzez obniżkę podatku VAT, taryf dystrybucyjnych i innych nieracjonalnych opłat; naprawa programu 'Czyste powietrze'. upraszczając wnioski online i przyspieszając wypłaty. Zasady będą przejrzyste, a dotacje na termomodernizację zwiększone. Skończymy z dopłatami do samochodów elektrycznych. Te pieniądze przeznaczymy na magazyny energii, tak aby prosument mógł wykorzystać wykorzystać jak najwięcej wyprodukowanej przez siebie energii. Dla odbiorców najbardziej wrażliwych na wysokie ceny wprowadzimy taryfę socjalną 0,30zł/kWH za prąd, 100zł/GJ za ciepło, a w pierwszym roku bon do 1500 złotych. Przedłużmy także tarczę dla ciepła, jednocześnie wdrażając nową, skuteczną strategię dla ciepłownictwa" – mówi narrator spotu.

– To wszystko jest możliwe, tylko potrzeba odważnych decyzji i sprawdzonych ludzi. Zaufaj – apeluje na koniec Mateusz Morawiecki.

Do dalszej pracy nad programem Morawiecki zaprasza "ekspertów, przedsiębiorców i wszystkie środowiska, którym zależy na przyszłości Polski, na naszym bezpieczeństwie, zwiększaniu konkurencyjności i inwestycji polskiej gospodarki".

