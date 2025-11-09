Zemsta papieru

PŁYWANIE W KISIELU Wpadło mi w ręce ciekawe badanie, z którego wynika, że słowo „dziennikarz” odbierane jest przez większość internautów negatywnie.
Opinie dziennikarza są z zasady mniej pożądane i mniej wiarygodne, on sam bowiem postrzegany jest jako ktoś w rodzaju polityka i przedstawiciela establishmentu, w dodatku ze skłonnościami do mądrzenia się. Na pociechę – nie każdy dziennikarz postrzegany jest jako dziennikarz. Ci, którzy prowadzą popularne kanały youtube’owe i są aktywni w mediach społecznościowych, przekraczają barierę między tak odbieranym dziennikarstwem a swojską, akceptowalną influencerką.
Te dane są ważnym kontekstem dla zrozumienia ataku tygodnika „Newsweek” na Bogdana Rymanowskiego. Pomijam merytoryczną czczość zarzutów, które dały springerowcom asumpt do obrzucenia go obelgami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
