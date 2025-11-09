Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Zemsta papieru

PŁYWANIE W KISIELU Wpadło mi w ręce ciekawe badanie, z którego wynika, że słowo „dziennikarz” odbierane jest przez większość internautów negatywnie.

Opinie dziennikarza są z zasady mniej pożądane i mniej wiarygodne, on sam bowiem postrzegany jest jako ktoś w rodzaju polityka i przedstawiciela establishmentu, w dodatku ze skłonnościami do mądrzenia się. Na pociechę – nie każdy dziennikarz postrzegany jest jako dziennikarz. Ci, którzy prowadzą popularne kanały youtube’owe i są aktywni w mediach społecznościowych, przekraczają barierę między tak odbieranym dziennikarstwem a swojską, akceptowalną influencerką.

Te dane są ważnym kontekstem dla zrozumienia ataku tygodnika „Newsweek” na Bogdana Rymanowskiego. Pomijam merytoryczną czczość zarzutów, które dały springerowcom asumpt do obrzucenia go obelgami.

