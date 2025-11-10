Czy prezydent Nawrocki ułaskawi Ziobrę? Rzecznik: To polityczna hucpa

Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz był w poniedziałek gościem w porannym programie Radia Zet. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał m.in., czy prezydent Karol Nawrocki powinien ułaskawić Zbigniewa Ziobrę, jeśli ten zostanie skazany i czy będzie namawiał byłego szefa resortu sprawiedliwości, by wrócił do Polski z Budapesztu.

Leśkiewicz: Prezydent uważa, że to polityczna hucpa

– Pan Zbigniew Ziobro nie jest osobą skazaną, nie postawiono mu jeszcze zarzutów – przypomniał Leśkiewicz. Decyzja o powrocie do Polski, jest indywidualną sprawą posła PiS, a prezydent może podejmować decyzje dopiero na ewentualnym późniejszym etapie rozwoju sprawy. Leśkiewicz przypomniał, że "prezydent może podjąć decyzję o ułaskawieniu, ale wtedy, kiedy są postawione zarzuty i toczy się proces.

– Nie rozmawiamy w tej chwili o żadnej decyzji pana prezydenta dotyczącej Zbigniewa Ziobry, ponieważ nie postawiono zarzutów panu Ziobrze. Zatem sprawa na razie nie dotyczy bezpośrednio głowy państwa. Chociaż pan prezydent uważa i kilkakrotnie wyartykułował to w publicznych wypowiedziach, że próba postawienia zarzutów panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze to oczywiście polityczna hupca. Jak można uważać, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, kiedy w sposób transparenty, zgodny z prawem, zgodny z przepisami dysponowano środkami z Funduszu Sprawiedliwości? – zwrócił uwagę prezydencki minister.

Immunitet Ziobry uchylony

W piątkowym głosowaniu większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Łącznie jest ich 26. Za aresztem głosowało 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ziobro choruje na ciężką formę nowotworu i wymaga specjalistycznego leczenia, które do tej pory odbywało się w Polsce i w Belgii, co dodatkowo podnosi emocje w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości podkreśla, że całe swoje życie walczył z przestępczością i odrzuca zarzuty jako motywowane m.in. czynnikami politycznymi oraz chęcią dokonania zemsty przez Donalda Tuska i ludzi z jego otoczenia. Jego zdaniem premier postanowił postawić wszystko na jedną szalę i spróbować zniszczyć opozycję.

