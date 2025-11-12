Dziadek Mentzena w Wehrmachcie? Polityk odpowiedział Olejnik

„Polska dziś się upomina: zwróć Tuska do Berlina” – z takim transparentem na czele szła w Marszu Niepodległości Nowa Nadzieja – partia, której prezesem jest Sławomir Mentzen.

W TVN24 Monika Olejnik zapytała o transparent senatora KO Grzegorza Schetynę.

Grzegorz Schetyna przyznał, że nie widział, że transparent niósł Sławomir Mentzen. – On to niósł? Ja widziałem ten tłum. No to jest absolutnie, nie wiem, czy ta polszczyzna jest taka właściwa. Natomiast wydaje mi się, że to w ogóle jest palenie flagi Unii Europejskiej, noszenie transparentów ad personam atakujących premiera, pokazuje słabość tych, którzy to robią – mówił senator.

Olejnik stwierdziła, że dziadek Mentzena był w Wehrmachcie

Monika Olejnik wtrąciła: „ale jeszcze niesie to pan Mentzen, który ma korzenie niemieckie”. – Bo jego dziadek, czy tam pradziadek, był w Wehrmachcie – dodała.

Grzegorz Schetyna odpowiedział, że tego nie wiedział. – Nazwisko też nie jest szczególnie piastowskie – powiedział.

Mentzen: To jest kłamstwo

Głos na platformie X zabrał sam Sławomir Mentzen.

„Przed chwilą Monika Olejnik kłamała w TVN, że mój dziadek służył w Wehrmachcie. To jest kłamstwo. Mój dziadek służył w Wojsku Polskim, walczył w kampanii wrześniowej po polskiej stronie. Miał niemieckiego ojca, matkę Polkę i wybrał, że chce być Polakiem” – napisał.

Lider Nowej Nadziei dodał, że „TVN – ciągłe kłamstwa, całą dobę!”.

Polityk Konfederacji straci immunitet?

Wojewoda mazowiecki wprowadził na 11 listopada zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Tego dnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Pomimo zakazu podczas marszu cały czas odpalane były race i świece dymne.

Racę odpalił także Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

Radio RMF FM ustaliło, że policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Nie jest wykluczone, że wniosek trafi do Sejmu w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Stołeczni policjanci zbierają dowody, które mają umieścić w dokumentacji. Wśród nich znalazło się zdjęcie Sławomira Mentzena, które opublikował w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać płonącą racę, którą w ręku trzyma Sławomir Mentzen.

