Mentzen straci immunitet? Problem polityka Konfederacji

Wojewoda mazowiecki wprowadził na 11 listopada zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Tego dnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Pomimo zakazu podczas marszu cały czas odpalane były race i świece dymne.

Mentzen straci immunitet? Odpalił racę na Marszu Niepodległości

Racę odpalił także Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

Radio RMF FM ustaliło, że policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Nie jest wykluczone, że wniosek trafi do Sejmu w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Stołeczni policjanci zbierają dowody, które mają umieścić w dokumentacji. Wśród nich znalazło się zdjęcie Sławomira Mentzena, które opublikował w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać płonącą racę, którą w ręku trzyma Sławomir Mentzen.

Policjanci sprawdzają, czy zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu albo policyjne kamery. W sprawie przesłuchani mają też być świadkowie.

„Gdy mundurowi skompletują materiał dowody, wniosek o uchylenie immunitetu trafi do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Tam zostanie zweryfikowany i za pośrednictwem prokuratura generalnego zostanie wysłany do Sejmu” – podaje RMF FM.

Stołeczna policja podsumowała Marsz Niepodległości

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Robert Szumiata przekazał we wtorek, że podczas Święta Niepodległości zatrzymano 40 osób, głównie za posiadanie narkotyków. Część zatrzymanych była poszukiwania listami gończymi.

Mł. insp. Robert Szumiata poinformował ponadto, że przy 91 osobach znaleziono ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych.

– Najważniejsza informacja jest taka, że było bezpiecznie – dodał.

