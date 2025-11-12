Mentzen straci immunitet? Problem polityka Konfederacji
Mentzen straci immunitet? Problem polityka Konfederacji

Sławomir Mentzen przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości
Sławomir Mentzen przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Sławomir Mentzen może stracić immunitet. Wszystko przez odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości.

Wojewoda mazowiecki wprowadził na 11 listopada zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Tego dnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Pomimo zakazu podczas marszu cały czas odpalane były race i świece dymne.

Mentzen straci immunitet? Odpalił racę na Marszu Niepodległości

Racę odpalił także Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

Radio RMF FM ustaliło, że policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Nie jest wykluczone, że wniosek trafi do Sejmu w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Stołeczni policjanci zbierają dowody, które mają umieścić w dokumentacji. Wśród nich znalazło się zdjęcie Sławomira Mentzena, które opublikował w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać płonącą racę, którą w ręku trzyma Sławomir Mentzen.

Policjanci sprawdzają, czy zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu albo policyjne kamery. W sprawie przesłuchani mają też być świadkowie.

„Gdy mundurowi skompletują materiał dowody, wniosek o uchylenie immunitetu trafi do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Tam zostanie zweryfikowany i za pośrednictwem prokuratura generalnego zostanie wysłany do Sejmu” – podaje RMF FM.

Stołeczna policja podsumowała Marsz Niepodległości

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji . insp. Robert Szumiata przekazał we wtorek, że podczas Święta Niepodległości zatrzymano 40 osób, głównie za posiadanie narkotyków. Część zatrzymanych była poszukiwania listami gończymi.

. insp. Robert Szumiata poinformował ponadto, że przy 91 osobach znaleziono ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych.

– Najważniejsza informacja jest taka, że było bezpiecznie – dodał.

Źródło: DoRzeczy.pl / rmf24.pl
