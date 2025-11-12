"Jako jedyny to zrobiłem". Obajtek: Tusk powinien mi dziękować

Europoseł PiS, były prezes Orlenu Daniel Obajtek stawił się w środę w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Został wezwany w ramach śledztwa w sprawie zawarcia przez Orlen umów na usługi detektywistyczne ze wskazaną przez niego firmą.

Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Daniela Obajtka i jego majątku.

Obajtek usłyszał zarzut

Prokuratura Regionalna w Warszawie ogłosiła byłemu prezesowi Orlenu, europosłowi PiS Danielowi Obajtkowi zarzut wyrządzenia spółce Orlen S.A. szkody majątkowej w łącznej kwocie 393 600 zł. Daniel Obajtek nie przyznał się do winy. Ocenił, że bronił interesów koncernu.

Obajtek: Tusk powinien mi podziękować

W Telewizji Republika były prezes Orlenu stwierdził, że byłem jedną ze 100 obietnic Donalda Tuska. – Podeszły mu trochę sondaże powyżej 30 proc., to spełnił następną obietnicę, bo przecież on liczy swoje obietnice w stosunku co do sondaży poparcia społecznego. Więc spełnił jedną obietnicę, bo w jednej z obietnic było rozliczenie Daniela Obajtka. Co prawda za Lotos, ale to mu jakoś nie wychodzi i nie wyjdzie, bo tam starannie bardzo były te procesy prowadzone – mówił.

Daniel Obajtek stwierdził, że „czyli ja miałem nie dbać o interes strategiczny naszej spółki, która jest dzisiaj perłą w koronie”.

– Jeżeli ci zakompleksieni ludzie nie widzą tego, niech wyjadą za granicę, niech zobaczą jak nasze stacje za granicą wyglądają, niech zobaczą jak Orlen się zmienił, jak zmieniła się spółka. Oni nie chcą tego widzieć. Oni robili wszystko, żeby tę spółkę po prostu sprywatyzować, sprzedać za czapkę gruszek i przeszkodziliśmy im w sprzedaży tej spółki – dodał.

Europoseł PiS zwrócił uwagę, że „dziś państwo ma w Orlenie bez mała 50 proc”.. – Wcześniej państwo w Orlenie miało 27 proc. To Donald Tusk powinien mi podziękować, bo jako jedyny zrobiłem repolonizację polskiego biznesu. Przecież on niedawno mówił o repolonizacji. Nie ścigać, tylko mi dziękować powinien – powiedział.

