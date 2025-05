"Repolonizacja ruszyła". Premier: Wmawiali nam, że to niemożliwe

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei

repolonizację polskiej gospodarki. – Czas na odbudowę narodowej gospodarki. Czas na repolonizację polskiej gospodarki, rynku, kapitału – powiedział. Według niego świat uczy nas dzisiaj, że kapitał i gospodarka mają narodowość. – stwierdził premier. – Nasze interesy mają biało-czerwone barwy – argumentował. – Nasze doświadczenie pokazuje, że przy respektowaniu unijnych przepisów, możemy chronić polskie firmy – dodał.

Teraz szef rządu wrócił do tematu. – Niektórzy wmawiali nam, że to jest niemożliwe. Ja bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się zastosować bezpośrednio interpretację, która wynika bezpośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pozwala tak kształtować przetargi, że de facto nie mogą w nich uczestniczyć, albo nie mają realnych szans konkurencji firmy spoza Unii Europejskiej – wskazał podczas posiedzenia rządu.

Tusk ogłasza przetarg ws. A2

Jak przekazał Tusk, pierwsza taka decyzja to pozwolenie na budowę nowego odcinka A2, ponad 16 km, w woj. lubelskim: – To jest pierwszy w ogóle przetarg, który uwzględnia wyrok TSUE z 22 listopada.

– Jak wiecie do tej pory firmy spoza Unii Europejskiej one miały mniejsze obciążenie. Niższe standardy, inna polityka jeśli chodzi o ochronę środowiska. Można by tu wymieniać wiele niesprawiedliwych kryteriów w przetargach, które z góry faworyzowały kogoś spoza Unii Europejskiej. I tutaj dziękuję, że nie czekaliście aż ustawa wejdzie w życie, tylko bezpośrednio zastosowaliście wyrok TSUE – zwrócił się premier do ministrów.

Premier poinformował, że rząd kończy prace nad ustawą w tej sprawie. – Ona powinna wyjaśnić wszystkie ewentualne wątpliwości, ale proszę wszystkich bez wyjątku państwa, bo każdy z was w większym lub mniejszym stopniu nadzoruje tego typu sytuacje jak przetargi i zamówienia, żebyście od dzisiaj to traktowali to nie jako wskazanie, czy rekomendację, czy sugestię, tylko jako żelazną zasadę. Aby stosować wyrok TSUE w taki sposób, który przyniesie efekty, jak przy tych dwóch przeze mnie wspomnianych przetargach – powiedział premier.

