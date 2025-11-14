Niemiecka gazeta: Krytycy PiS powinni pochwalić Nawrockiego

Karol Nawrocki, odmawiając w środę nominacji 46 sędziów, zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację i awans.

Prezydent mówił o sędziach, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej".

Spór prezydenta z rządem o nominacje sędziowskie. "Coraz mocniejszy paraliż"

Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" napisał, że to "kolejna odsłona politycznego sporu, który w dłuższej perspektywie może coraz mocniej paraliżować polskie sądownictwo".

"Jednak w tym przypadku rząd nie może tak po prostu odrzucić argumentacji prezydenta jako niezgodnej z prawem, jak miało to miejsce w przypadku decyzji poprzednika Nawrockiego, Andrzeja Dudy" – czytamy.

Niemiecki dziennik: Krytycy zmian autorstwa PiS powinni pochwalić Nawrockiego

Autor tekstu Reinhard Veser zauważa, że krytycy zmian w sądownictwie przeprowadzanych w czasach rządów PiS powinni w zasadzie pochwalić Nawrockiego, ponieważ "awanse zostały przyznane przez upolitycznioną przez PiS Krajową Radę Sądownictwa, którą liberalna połowa spektrum politycznego w Polsce i sądy europejskie uważają za organ niezgodny z konstytucją, i to z dobrych powodów".

"FAZ" zaznacza jednak, że prezydent uzasadnił swoją odmowę względami politycznymi. Zdaniem gazety, Nawrocki dał w ten sposób do zrozumienia, że "nie zgodzi się na awanse sędziów, którzy krytykowali w przeszłości zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez PiS".

"W ten sposób już i tak osłabione państwo prawa ulega dalszemu osłabieniu" – wskazano w tekście.